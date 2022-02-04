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Дорожные войны: на проспекте Науки водители подрались после незначительного ДТП

Дорожные войны: на проспекте Науки водители подрались после незначительного ДТП

Сегодня около 15:30 на проспекте Науки на участке между улицами Новгородской и Отакара Яроша столкнулись автомобили Renault Symbol и Mitsubishi Outlander.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, после ДТП между водителями возник конфликт и потасовка, в ходе которой в Renault было разбито боковое стекло.

По предварительной информации, один из водителей получил травмы и отправился в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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