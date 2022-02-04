COVID-19 не сбавляет обороты: на Харьковщине за сутки выявили 1 789 новых случаев

1 789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано на Харьковщине за минувшие сутки. COVID-19 не сбавляет обороты и продолжает стремительно распространяться. За указанный период умерли шесть человек, а побороли «ковид» 423 заболевших.

В городе продолжают работать пункты и центры массовой вакцинации, за сутки прививку сделали более 6 тысяч харьковчан.

В министерстве здравоохранения говорят, вакцинированные люди также могут заболеть, но они значительно легче переносят болезнь и реже нуждаются в госпитализации.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Особливо важлива вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Основні групи ризику — це літні люди, імунітет з віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із короновірусною хворобою, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60. Та люди з хронічними захворюваннями, яким варто пам’ятати, що при хронічних недуг ризик ускладнення COVID-19 значно підвищується.

Кроме этого, в Министерстве напоминают, что тест на коронавирусную инфекцию нужно делать при появлении первых симптомов вирусного заболевания, таких как боль в горле, кашель, насморк и температура. Если тест оказался положительным, человек должен оставаться дома на самоизоляции в течение 10 дней.

В Минздраве говорят, что очень важно, чтобы во время очередной коронавирусной волны люди не игнорировали карантинные правила.

Между тем в облгосадминистрации сообщили, что из-за мутации вируса приходится подбирать и использовать новые лекарства, чтобы они были более действенными во время борьбы с «ковидом».

Олег Синегубов, глава ХОГА

Ми розуміємо, що по контракту із НСЗУ є певний перелік ліків, які ідуть. Ми стикалися з цими питаннями, що потребуються додаткові ліки, якщо у людей є супутні патології. Звичайно, що передбачити весь абсолютно пул ліків для всіх наразі поки що неможливо, але ми ідем поступово до того, щоби дійсно все було законтрактовано, включалося в цей певний пакет і надавалося лікарні по цим, тобто, контрактам із НСЗУ.

Кроме того, в Минздраве призывают не забывать носить защитные маски или респираторы, а также советуют людям чаще обрабатывать руки антисептиком.





Агентство Телевидения Новости