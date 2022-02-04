От черепах до тигра: в зоопарке по выходным будут показательные кормления

Вот так, прямо из рук кипера, обезьянка забирает одну за другой свои любимые вкусности. Отныне за действом угощения животных смогут наблюдать все желающие каждые выходные. Потому что зоопарк основывает новую инициативу — показательное кормление. Обещают сопровождать его интересной информацией о гастрономических предпочтениях своих подопечных, и, говорят, будет зрелищно. Ведь будут кушать все, начиная с черепах, заканчивая слоном с бегемотихой.

К каждому из животных в кормлении особый подход – о котором обязательно расскажут киперы или экскурсоводы.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Наприклад, хижі кішки мають у вольєрах спеціальні стовпи задля прояву мисливських здібностей під час добування м’яса, а пінгвіни ловлять рибу на льоту з рук кіпера та миттєво стрибають у воду. Вже цієї суботи о 14:00 наші відвідувачі зможуть спостерігати за годівлею тигра, а в неділю об 11:00 — червоновухих черепах.

Чтобы узнать, чью трапезу покажут уже в следующие выходные, придется мониторить официальный сайт зоопарка. И все четко по часам, потому как, по словам сотрудников зверинца, животные привыкли есть по расписанию.

Агентство Телевидения Новости