На Харьковщине задержали псевдоминера: 39-летний мужчина разослал около 14 анонимных сообщений

Сотрудники полиции вместе со службой безопасности Украины задержали серийного псевдоминера. 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года успел разослать с полутора десятка анонимных сообщений о минировании различных объектов. После них специалисты искали взрывчатку в облгосадминистрации, в апелляционном суде, в аэропорту, проверяли железнодорожный вокзал и осматривали торгово-развлекательные центры.

В СБУ сообщили, что псевдоминером оказался айтишник, а потому он хорошо разбирается в современной технике. Мужчина отправлял электронные сообщения с помощью специальных компьютерных программ. В течение нескольких месяцев ему удавалось скрывать свое местонахождение от сотрудников полиции. Но во время очередного минирования он допустил ошибку, и правоохранителям удалось отследить и задержать его.

Лилия Домашенко, пресс-секретарь СБУ в Харьк. обл.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами. На даний час проводяться оперативно слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України.

Если вину мужчину докажут в суде, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Кроме этого, мужчине необходимо будет возместить все финансовые убытки, которые понесли государственные и коммерческие учреждения.





Агентство Телевидения Новости