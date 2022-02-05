Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

Сегодня, 5 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Большая Афанасьевская (Котлова), 67 к 20:00 05.02.22 г.

А также:

Новобаварский район:ул. Добролюбова, 18 к 20:00 05.02.22 г.

Основянский район:ул. Биологическая, 1-б (п. №2, стояк) до 17:00 05.02.22 г.

Слободской район:ул. Александра Матросова, 16-я (п. №4, стояк) до 20:00 05.02.22 г.

Шевченковский районул. Тобольская, 31 (п. №4) до 20:00 05.02.22 г.

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