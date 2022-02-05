В Украине — более 42,5 тысяч случаев СOVID-19 за сутки: статистика по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 42 533 новых случая заболевания СOVID-19.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 268, медработников – 920)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
За минувшие сутки госпитализированы 3 918 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 185; выздоровели 9 628 человек.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:
г. Киев – 3173;
Винницкая область – 1246;
Волынская область – 1182;
Днепропетровская область – 2384;
Донецкая область – 1887;
Житомирская область – 2555;
Закарпатская область – 800;
Запорожская область – 1130;
Ивано-Франковская область – 1633;
Киевская область – 1446;
Кировоградская область – 433;
Луганская область – 716;
Львовская область – 3890;
Николаевская область – 817;
Одесская область – 3874;
Полтавская область – 1171;
Ровенская область – 1977;
Сумская область – 1810;
Тернопольская область – 1445;
Харьковская область – 2101;
Херсонская область – 1066;
Хмельницкая область – 2414;
Черкасская область – 1222;
Черновицкая область – 933;
Черниговская область – 1228.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отстутствуют.
Днем ранее, 4 февраля, за сутки выявили 43 778 случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 256 208 случаев заболевания, выздоровели 3 669 979 человек, умерли – 101 168.
Кроме того, за сутки в Украине 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 35 — 29 708 человек, дополнительную дозу — 617 человек, бустерную дозу — 23 673 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 442 559 человек, из них одну дозу – 15 442 557 человек, две дозы – 14 758 350 человек, дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек.
Всего в стране проведено 30 665 677 прививок против коронавируса.