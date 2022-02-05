В Украине — более 42,5 тысяч случаев СOVID-19 за сутки: статистика по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 42 533 новых случая заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 268, медработников – 920)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

За минувшие сутки госпитализированы 3 918 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 185; выздоровели 9 628 человек.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:

г. Киев – 3173;

Винницкая область – 1246;

Волынская область – 1182;

Днепропетровская область – 2384;

Донецкая область – 1887;

Житомирская область – 2555;

Закарпатская область – 800;

Запорожская область – 1130;

Ивано-Франковская область – 1633;

Киевская область – 1446;

Кировоградская область – 433;

Луганская область – 716;

Львовская область – 3890;

Николаевская область – 817;

Одесская область – 3874;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1977;

Сумская область – 1810;

Тернопольская область – 1445;

Харьковская область – 2101;

Херсонская область – 1066;

Хмельницкая область – 2414;

Черкасская область – 1222;

Черновицкая область – 933;

Черниговская область – 1228.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отстутствуют.

Днем ранее, 4 февраля, за сутки выявили 43 778 случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 256 208 случаев заболевания, выздоровели 3 669 979 человек, умерли – 101 168.

Кроме того, за сутки в Украине 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 35 — 29 708 человек, дополнительную дозу — 617 человек, бустерную дозу — 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 442 559 человек, из них одну дозу – 15 442 557 человек, две дозы – 14 758 350 человек, дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек.

Всего в стране проведено 30 665 677 прививок против коронавируса.

Агентство Телевидения Новости