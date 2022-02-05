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Пожилой харьковчанке, которая потерялась, помогли вернуться домой

Пожилой харьковчанке, которая потерялась, помогли вернуться домой

В Харькове патрульные помогли пожилой женщине вернуться домой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, вечером 4 февраля во время патрулирования Слободского района города, патрульные получили информацию о потерявшемся человеке.

Патрульные прибыли на вызов, где по указанному адресу их ждали женщина и бабушка. Заявительница сообщила патрульным, что обнаружила в автобусе пожилую женщину, которая, похоже, потерялась.

Пожилая женщина, общаясь с полицейскими, объяснила, что потерялась и не знает, как попасть домой. Инспекторы успокоили ее.

Уже через несколько минут патрульные выяснили, что женщину разыскивают родные.

Патрульные отвезли пенсионерку домой, где ее ждал сын.

Агентство Телевидения Новости

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