Пожилой харьковчанке, которая потерялась, помогли вернуться домой

В Харькове патрульные помогли пожилой женщине вернуться домой.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, вечером 4 февраля во время патрулирования Слободского района города, патрульные получили информацию о потерявшемся человеке.

Патрульные прибыли на вызов, где по указанному адресу их ждали женщина и бабушка. Заявительница сообщила патрульным, что обнаружила в автобусе пожилую женщину, которая, похоже, потерялась.

Пожилая женщина, общаясь с полицейскими, объяснила, что потерялась и не знает, как попасть домой. Инспекторы успокоили ее.

Уже через несколько минут патрульные выяснили, что женщину разыскивают родные.

Патрульные отвезли пенсионерку домой, где ее ждал сын.

Агентство Телевидения Новости