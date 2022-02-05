Коронавирус на Харьковщине: более 2 тысяч заболевших и 12 умерших за сутки

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 2 101 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 275 696 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 631 летальный случай – за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 239 250 заболевших уже выздоровели (+344 за сутки), 29 815 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 745 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 789 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 6.

Агентство Телевидения Новости