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Коронавирус на Харьковщине: более 2 тысяч заболевших и 12 умерших за сутки
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 2 101 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 275 696 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 631 летальный случай – за минувшие сутки умерли 12 заболевших.
При этом 239 250 заболевших уже выздоровели (+344 за сутки), 29 815 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 745 человек.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 789 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 6.
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