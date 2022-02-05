Канада отправила военную помощь в Украину

Канада отправила в Украину самолет CAF C-177 Globemaster с нелетальным вооружением для украинских военных на фоне растущей угрозы возможного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Канады.

«Минувшей ночью в рамках недавно объявленной Канадой немедленной поддержки Украины и расширения операции UNIFIER в Украине, самолет CAF C-177 Globemaster вылетел с базы канадских войск в Трентоне, неся нелетальное военное вооружение», – пишет пресс-служба оборонного ведомства.

В МО страны подчеркнули, что «Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины».

«Это вооружение поможет украинским силам безопасности защищаться от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее», – объясняют в министерстве.

Вооружение включает средства индивидуальной защиты и средства перевозки грузов, приборы для ведения наблюдения и разведывательное оборудование. Груз сопровождает группа из специалистов ВС Канады – они помогут с инструктажем украинским коллегам.

Точные места и даты прибытия канадских военных не разглашаются из соображений безопасности.

В Минобороны указывают, что с 2015 года предоставили Вооруженным силам Украины нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Речь идет о системах связи для полевых операций, мобильном полевом госпитале и оборудовании для обезвреживания взрывных устройств.

За это время канадские войска также проинструктировали более 33 тысяч украинских армейцев и сотрудников службы безопасности.

Источник: УНИАН

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