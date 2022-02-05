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Харьковскому нотариусу грозит тюрьма за незаконную регистрацию права на землю, арестованную судом

Харьковскому нотариусу грозит тюрьма за незаконную регистрацию права на землю, арестованную судом

В Харьковском районе частного нотариуса правоохранители подозревают в злоупотреблении своими полномочиями.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, используя свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды, злоумышленница провела незаконную регистрацию земельного участка.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в феврале 2021 года 55-летняя жительница Харькова незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 2 га. 

Как отметили в полиции, женщину даже не остановил тот факт, что на имущество наложен арест судьей Харьковского районного суда Харьковской области. По результатам проведения судебной оценочно-земельной экспертизы стоимость земельного участка составляет более 1 миллиона 365 тысяч гривен.

4 февраля следователи сообщили нотариусу о подозрении в злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги — по ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Агентство Телевидения Новости

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