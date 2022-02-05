COVID-антирекорд в Турции: более 111 тысяч заболевших за сутки

В Турции зафиксировано 111 157 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, что стало новым антирекордом для страны. Об этом сообщает Анадолу.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, рост числа случаев заболевания в связи с широким распространением штамма Омикрон приводит и к летальным исходам, особенно это касается пациентов с серьезными хроническими заболеваниями и пожилых людей с хроническими заболеваниями, из-за низкого уровня иммунитета к инфекции.

Число летальных исходов за сутки достигло показателя в 248. Это самое большое значение с 4 октября.

Всего с начала пандемии в Турции было зарегистрировано почти 12 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 88 тыс. людей.

Источник: Корреспондент

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