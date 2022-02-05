На Харьковщине отправили за решетку мужчину, избивавшего сестру

Житель Харьковщины попал за решетку, получив максимальное наказание за совершение домашнего насилия.

По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что житель Лозовского района, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за домашнее насилие, продолжил совершать противоправные действия в отношении своей сестры.

Ссоры в семье, перераставшие в избиение женщины, случались неоднократно.

В частности, в сентябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ссору с сестрой, с которой жил в одном домовладении, и угрожал ей физической расправой. Женщина, чувствуя себя в опасности, выбежала из дома. Брат догнал ее, повалил на землю и проволок за волосы по земле несколько метров, после чего стал избивать ногами по телу.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Свое поведение он объяснил тем, что сестра ругала его за злоупотребление алкогольными напитками и нежелание трудоустроиться.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, Лозовский горрайонный суд признал виновным 44-летнего мужчину по ст. 126-1 УК Украины и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости