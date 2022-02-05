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В Харьковской области семья с тремя детьми проживала в антисанитарных условиях: на мать составили протокол

Жительницу Харьковщины накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Факт неисполнения родителями своих обязанностей обнаружили во время профилактического рейда старший инспектор ювенальной превенции отделения полиции №1 Лозовского районного отдела полиции совместно с полицейским офицером общины и службой по делам детей Алексеевской объединенной территориальной громады.

В семье воспитываются трое детей — 10, 7 и 3 года.

Во время визита женщины были обнаружены антисанитарные условия проживания, дети были неухожены.

С нарушительницей полицейские провели профилактическую беседу, рассказали об ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и развитию детей и  составили в отношении женщины протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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