«Мы едины»: Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины.

На видео изображены представители стран-союзниц и приведены их цитаты в поддержку Украины с призывами к РФ по немедленной деэскалации.

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время, мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены, — заявил Блинкен.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники обсудили динамику нормандских переговоров и выразили надежду, что Россия продемонстрирует конструктивную позицию.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости