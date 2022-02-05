Отмена призыва в армию в Украине: что известно

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который, в частности, предполагает отмену военного призыва в армию с 2024 года.

Для этого он поручил Кабмину разработать соответствующие законопроекты.

Так, 1 февраля на сайте Офиса президента опубликовали указ президента, который постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект о «внедрении интенсивной модели системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года«.

Что будет вместо призыва

Как объяснил министр обороны Украины Алексей Резников, в стране планируют полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку.

Министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв.

Причины отмены военного призыва

Идея указа Зеленского, как отметил глава МОУ, заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии.

«Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией», — считает Резников.

Вооруженные силы Украины

В Министерстве обороны Украины рассказали, что ВСУ состоят из трех категорий:

Самая маленькая — это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча).Контрактники — парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет.Те, кто несут службу более 10 лет.

Что еще в указе Зеленского об обороноспособности Украины

увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек за следующие 3 года;срок службы контрактников будет увеличен;будет создано 20 бригад;предусмотрен переход к профессиональной армии.

Источник: РБК-Украины

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