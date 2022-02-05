В Красноградском районе под колесами поезда погиб неизвестный мужчина

В Красноградском районе Харьковщины вблизи села Ивановка под колеса поезда попал неизвестный мужчина и погиб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 февраля около 19-10 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение о том, что на 70 километре перегона Красноград-Новая Вербовка Южной железной дороги пригородным электропоездом сообщением «Красноград-Харьков» смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 55 лет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции.

По словам машиниста поезда, когда он увидел на путях человека, сразу применил световые и звуковые сигналы и экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось: мужчина от полученных травм погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается.

В результате дорожно-транспортного происшествия было ограничено движение поездов с 19-10 до 20-40.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости