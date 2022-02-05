В центре Харькова прошел Марш единства

В Харькове сегодня, 5 февраля, по инициативе Штаба обороны Харьков прошел большой Марш единства.

«Мы отметили, что в отношении патриотических харьковчан еще в 2014 году, когда сепаратистским силам и российской агентуре не удалось провести очередную псевдореспублику. За восемь лет российско-украинской войны силы только окрепли, и мы готовы приступить к защите снова», — рассказали организаторы.

Участники марша прошли к площади Свободы, выкрикивая патриотические лозунги. Они скандировали: «Слава Украине!», «Одна, единая соборная Украина», «Украина превыше всего», «Восток и запад вместе».

По предварительной информации, на марше собралось больше 1000 человек.

Завершился Марш у палатки «Все для победы». Там сейчас проходит народное Вече.

Агентство Телевидения Новости