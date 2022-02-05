В Харькове искали пропавшую 14-летнюю девочку

В Харькове полицейские разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

4 февраля в 17:20 в дежурную часть полиции обратился с заявлением об исчезновении 14-летней дочери житель Московского района. Мужчина сообщил, что девочка около часа назад пошла гулять и перестала выходить на связь.

Приметы ребенка сообщили патрульным нарядам.

В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение девочки.

Выяснилось, что она сначала гостила у подруги, а затем решила провести ночь на кладбище в Холодногорском районе города. Никаких противоправных событий с ней не произошло.

С девочкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу.

Агентство Телевидения Новости