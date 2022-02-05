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В Харькове полиция во время рейдов выявила нарушения в ночных клубах

В Харькове полиция во время рейдов выявила нарушения в ночных клубах

В Харькове полиция обнаружила многочисленные нарушения в ночных клубах.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ночь на 4 февраля рейдовые группы полицейских при силовой поддержке спецподразделения полка полиции особого назначения провели профилактические мероприятия в двух развлекательных заведениях города. 

Накануне полицейские проанализировали обстоятельства, при которых подростки попадали в неприятные истории, связанные с состоянием здоровья или уголовными правонарушениями. 

Во многих случаях перед возникновением кризисных ситуаций подростки посещали ночные клубы. 

Для предупреждения таких фактов по распоряжению руководства областного полицейского главка было принято решение о профилактической отработке заведений, наиболее популярных среди подростков и молодежи. 

В ходе проведения рейдов полицейские обнаружили многочисленные нарушения, связанные с распространением наркотиков, продажей несовершеннолетним алкогольным напиткам и т.д. 

Также в клубах были обнаружены 7 человек, которым не исполнилось шестнадцать лет. Подростки находились в помещении без сопровождения взрослых. 

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы по статьям 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания) порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания) КУоАП в отношении руководства заведения.

Агентство Телевидения Новости

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