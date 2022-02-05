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В Люботине незаконно вырубали деревья: изъяты 3 грузовика с древесиной

В Люботине незаконно вырубали деревья: изъяты 3 грузовика с древесиной

Правоохранители выявили факт незаконной порубки деревьев в Люботине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области, 3 февраля около 15:31 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Люботине обнаружены автомобили, перевозившие древесину без документов. 

Во время отработки информации полицейские обнаружили два автомобиля ГАЗ-66, которыми управляли местные жители — мужчины 33 и 27 лет, и автомобиль УАЗ с 34-летним водителем. 

Оперативники быстро установили личности загружавших спиленные деревья в машины. Ими оказались три жителя Харьковской области. 

В ходе проверки документов по перевозке древесины у правоохранителей возникли сомнения в их подлинности. Транспортные средства со стволами дубов и ясень изъяли и поместили для хранения на штрафплощадку. 

По предварительной информации, к противоправной деятельности могут быть причастны работники местного лесного хозяйства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.  В Харьковский районный суд Харьковской области направлено ходатайство об аресте транспортных средств с древесиной. 

Агентство Телевидения Новости

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