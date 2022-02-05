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05.02.2022 23:54
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На Деревянко пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

На Деревянко пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Сегодня в 18:40 на улице Деревянко, 23, не столкнулись Daewoo и Toyota.

В результате ДТП получил травм и был доставлен в больницу водитель Toyota, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

У водителя Daewoo патрульные выявили признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 2,29 промилле.

На водителя Daewoo был составлен протокол по ст. 130 КУоАП. Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.

На Деревянко пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Агентство Телевидения Новости

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