На Деревянко пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Сегодня в 18:40 на улице Деревянко, 23, не столкнулись Daewoo и Toyota.

В результате ДТП получил травм и был доставлен в больницу водитель Toyota, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

У водителя Daewoo патрульные выявили признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 2,29 промилле.

На водителя Daewoo был составлен протокол по ст. 130 КУоАП. Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости