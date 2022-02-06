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Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 6 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Цезаря Кюи (п/с), пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк), ул. 23 августа, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

А также:

Киевский районул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3), ул. Студенческая, 5/2 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Холодногорский районул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости

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