В Украине за сутки зарегистрировали около 28 тысяч заболевших СOVID-19: данные по регионам

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 27 851 новый случай заболевания СOVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 5 февраля в Украине: зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431)», — сказано в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 219 заболевших коронавирусом, умерли 109 пациентов, выздоровели — 6 089.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:

г. Киев – 2298;

Винницкая область – 613;

Волынская область – 462;

Днепропетровская область – 1289;

Донецкая область – 1032;

Житомирская область – 1773;

Закарпатская область – 523;

Запорожская область – 438;

Ивано-Франковская область – 1201;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 326;

Луганская область – 318;

Львовская область – 1572;

Николаевская область – 1011;

Одесская область – 2788;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 1291;

Сумская область – 1612;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 1897;

Херсонская область – 797;

Хмельницкая область – 2070;

Черкасская область – 583;

Черновицкая область – 777;

Черниговская область – 845.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 5 февраля, в Украине за сутки выявили 42 533 новых случая СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 284 059 случаев коронавируса, 3 676 068 заболевших выздоровели, 101 277 — умерли.

Кроме того, за сутки в Украине 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, 2 дозу — 14 188 человек, дополнительную дозу — 206 человек, бустерную дозу — 9 729 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 452 741 человек, из них первую дозу – 15 452 739 человек, две дозы – 14 772 538 человек, дополнительную дозу – 20 246 человек, бустерную дозу – 454 459 человек.

Всего в Украине проведено 30 699 982 прививки от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости