В Украине за сутки зарегистрировали около 28 тысяч заболевших СOVID-19: данные по регионам
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 27 851 новый случай заболевания СOVID-19.
Об этом в Фейсбук сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 5 февраля в Украине: зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 597, медработников – 431)», — сказано в сообщении.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4 219 заболевших коронавирусом, умерли 109 пациентов, выздоровели — 6 089.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:
г. Киев – 2298;
Винницкая область – 613;
Волынская область – 462;
Днепропетровская область – 1289;
Донецкая область – 1032;
Житомирская область – 1773;
Закарпатская область – 523;
Запорожская область – 438;
Ивано-Франковская область – 1201;
Киевская область – 704;
Кировоградская область – 326;
Луганская область – 318;
Львовская область – 1572;
Николаевская область – 1011;
Одесская область – 2788;
Полтавская область – 486;
Ровенская область – 1291;
Сумская область – 1612;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 1897;
Херсонская область – 797;
Хмельницкая область – 2070;
Черкасская область – 583;
Черновицкая область – 777;
Черниговская область – 845.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 5 февраля, в Украине за сутки выявили 42 533 новых случая СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 284 059 случаев коронавируса, 3 676 068 заболевших выздоровели, 101 277 — умерли.
Кроме того, за сутки в Украине 34 305 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 182 человека, 2 дозу — 14 188 человек, дополнительную дозу — 206 человек, бустерную дозу — 9 729 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 452 741 человек, из них первую дозу – 15 452 739 человек, две дозы – 14 772 538 человек, дополнительную дозу – 20 246 человек, бустерную дозу – 454 459 человек.
Всего в Украине проведено 30 699 982 прививки от коронавируса.