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Пожар в центре Харькова: в горящей квартире нашли погибшую женщину
В Киевском районе Харькова во время пожара в многоэтажке спасатели обнаружили тело 79-летней женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
5 февраля в 13:10 спасателям поступил вызов на пожар в 7-этажном жилом доме на ул. Искусств, 7/9, где во 2-м подъезде горела квартира на 3 этаже.
Прибывшие пожарные установили, что в квартире на кухне горела мебель на площади 4 кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины 1943 года рождения.
В 13:16 пожарные локализовали пожар, в 13.49 ликвидировали его.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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