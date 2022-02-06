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Пожар в центре Харькова: в горящей квартире нашли погибшую женщину

Пожар в центре Харькова: в горящей квартире нашли погибшую женщину

В Киевском районе Харькова во время пожара в многоэтажке спасатели обнаружили тело 79-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 февраля в 13:10 спасателям поступил вызов на пожар в 7-этажном жилом доме на ул. Искусств, 7/9, где во 2-м подъезде горела квартира на 3 этаже.

Прибывшие пожарные установили, что в квартире на кухне горела мебель на площади 4 кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины 1943 года рождения.

В 13:16 пожарные локализовали пожар, в 13.49 ликвидировали его.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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