На Харьковщине за сутки — почти 1900 случаев коронавируса и 10 смертей

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 897 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 277 593 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 641 летальный случай – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 239 955 заболевших уже выздоровели (+705 за сутки), 30 997 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 182 человека.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 2 101 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 12.

Агентство Телевидения Новости