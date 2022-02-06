COVID-19: в Украине 10 областей находятся на пороге «красной зоны»

По состоянию на 6 февраля 2022 года в «красной» зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области – Ивано-Франковская и Ровенская. Но под угрозой перехода в нее находятся еще 10 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, критериям переходу в «красную» зону с самыми жесткими ограничениями соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в «красную» зону достаточно двух.

Самая благоприятная ситуация в Полтавской и Кировоградской областях, где нет превышений нормы ни по одному из критериев. Вместе с ними в «желтой» зоне карантина еще остаются Днепропетровская и Запорожская области.

Ограничения «красной» зоны

При введении «красного» уровня эпидемической опасности запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей,работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. В «красной» зоне учебные заведения могут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат. Ограничения не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей) «зеленого» COVID-сертификата.

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