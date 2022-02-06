Резкое потепление: в середине недели синоптики обещают «плюс»

Рассчитывать на окончание морозов в ближайшие несколько недель не приходится, однако уже в среду и четверг Украину ждет резкое кратковременное потепление, сообщает «Новое Время».

Синоптики прогнозируют низкие температуры, которые будут сохраняться как минимум до середины февраля. Тем не менее, короткое потепление можно ожидать уже в эту рабочую неделю. Среда, четверг и пятница в большинстве областей Украины будут теплее и комфортнее, чем остальные дни.

Киев

9, 10 и 11 февраля в Киеве будет дождливая погода, но столбик термометра покажет +4…+6 °C. Потепление будет недолгим, уже в субботу и воскресенье температура начнет снижаться и будет оставаться на отметке около −1…+1 °C в дневное время.

Харьков

В Харькове потепление будет не таким значительным: в четверг и пятницу ожидают температуру +2…+3 °C. Однако в сравнении с температурой на выходных: -5 в воскресенье, погода будет более комфортной.

Львов

Во Львове кратковременное потепление прогнозируют также на период 9−11 февраля. В первые два дня температура +7…+8 °C, затем начнется постепенное снижение. Также в пятницу и субботу синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Одесса

Максимальную температуру синоптики прогнозируют в пятницу, 11 февраля. Термометр покажет +7 °C. Кроме того, день будет ясным и солнечным, а осадков не ожидается.

Агентство Телевидения Новости