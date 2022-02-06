Во время драки возле ночного клуба пострадал полицейский, – соцсети

Сегодня ночью возле клуба «Молодость» на Павловской площади произошла драка, в которой пострадал полицейский. О происшествии сообщается в соцсетях.

Утром в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, написанное от имени полицейского, участвовавшего в ночных событиях.

«Я сотрудник полиции и хочу объяснить ситуацию. Чтобы люди понимали, что полицейских при исполнении бить нельзя, и что за это бывает. При патрулировании мы увидели большое скопление людей возле кафе «Молодость». При приближении поняли, что там происходит драка между посетителями заведения и охраной. Полицейские попытались растянуть участников драки и локализовать конфликт, посетители, а именно два молодых человека армянского происхождения, в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно, не реагируя на слова полиции, пытались снова начать драку и провоцировали конфликт», – говорится в сообщении.

По словам автора сообщения, в ходе конфликта один из посетителей ударил полицейского по голове и повредил ему глаз. Пострадавшего госпитализировали, а двоих участников конфликта задержали, сейчас они находятся в ИВС.

Действительно ли открыто ли уголовное производство в отношении одного участника по ст. 345 УКУ, а в отношении второго – по ст. 342, как говорится в письме – в пресс-службе ГУНП Харьковской области пока не уточнили.

Агентство Телевидения Новости