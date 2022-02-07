Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 7 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 46-в (п. №1, стояк), пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк), ул. 23 августа, 6 (п. №2, стояк) к 20:00 07.02.22 г.; пр. Победы, 75 (п. №7) до 20:00 08.02.22 г.

А также:

Киевский районул. Героев Труда, 12-я (п. №4, стояк) до 20:00 07.02.22 г.; пр. Жуковского, 1(п. №3, стояк) до 20:00 08.02.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1, стояк) в 18:00 07.02.22 г.

Слободской район:ул. Костычева, 17 (п. №3) в 20:00 08.02.22 г.

Холодногорский районул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.22 г.

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