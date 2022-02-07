Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более полутора тысяч заболевших и 8 умерших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1 609 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По данным ХОГА, 1 267 из них – жители Харьковского района (1 121 – города Харькова).

140 заболевших — жители Чугуевского, 76 – Лозовского, 54 – Изюмского, 39 – Купянского, 18 – Богодуховского, 15 – Красноградского районов.

За сутки выздоровели 824 заболевших коронавирусом, умерли – 8.

Всего по области зарегистрировано 279 202 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 240 779 больных выздоровели, 6 649 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине прививки от коронавируса получили 1 142 610 человек – 54%. Количество получивших полный курс прививки – 1 047 897 – 49%. Дополнительную дозу получили 1 439 человек, бустерную – 24 932.

За минувшие сутки на Харьковщине от коронавиурса были привиты 1 499 человек.

Агентство Телевидения Новости