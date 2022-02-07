СOVID-19 в Украине: за сутки — более 23,3 тысяч случаев: данные по областям
В Украине за сутки воскресенья зафиксировано 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 06 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 242, медработников – 394)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 699 заболевших коронавирусом, умерли 115 пациентов, выздоровели 5 024 человека.
Как сообщается в Telegram-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам следующее:
г. Киев – 2266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2033;
Полтавская область – 494;
Ровенская область – 1142;
Сумская область – 1024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1713 г.;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 6 февраля, в Украине выявили 27 851 случаев СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 307 437 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 3 681 092 человека, летальных случаев – 101 392.
Кроме того, за сутки в Украине 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую – 8 028 человек, дополнительную дозу — 86 человек, бустерную дозу – 4 771.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 15 458 482 человека, из них первую дозу – 15 458 480 человек, две дозы – 14 780 566 человек, дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 23 человека.
Всего в стране проведено 30 718 608 прививок от COVID-19.