СOVID-19 в Украине: за сутки — более 23,3 тысяч случаев: данные по областям

В Украине за сутки воскресенья зафиксировано 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 06 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 242, медработников – 394)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 699 заболевших коронавирусом, умерли 115 пациентов, выздоровели 5 024 человека.

Как сообщается в Telegram-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам следующее:

г. Киев – 2266;

Винницкая область – 418;

Волынская область – 586;

Днепропетровская область – 988;

Донецкая область – 620;

Житомирская область – 1188;

Закарпатская область – 471;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 779;

Киевская область – 586;

Кировоградская область – 213;

Луганская область – 248;

Львовская область – 2122;

Николаевская область – 990;

Одесская область – 2033;

Полтавская область – 494;

Ровенская область – 1142;

Сумская область – 1024;

Тернопольская область – 907;

Харьковская область – 1609;

Херсонская область – 703;

Хмельницкая область – 1713 г.;

Черкасская область – 676;

Черновицкая область – 749;

Черниговская область – 407.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 6 февраля, в Украине выявили 27 851 случаев СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 307 437 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 3 681 092 человека, летальных случаев – 101 392.

Кроме того, за сутки в Украине 18 626 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую – 8 028 человек, дополнительную дозу — 86 человек, бустерную дозу – 4 771.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 15 458 482 человека, из них первую дозу – 15 458 480 человек, две дозы – 14 780 566 человек, дополнительную дозу – 20 332 человека, бустерную дозу – 459 23 человека.

Всего в стране проведено 30 718 608 прививок от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости