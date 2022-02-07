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После двух лет карантина: Австралия открывает границы для вакцинированных туристов

После двух лет карантина: Австралия открывает границы для вакцинированных туристов

Австралия открывает границы для вакцинированных против коронавируса туристов после двух лет жесткого карантина.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, которого цитирует Reuters.

Новые правила пересечения границы вступят в силу с 21 февраля.

«Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии», – сказал Моррисон.

Невакцинированным туристам, чтобы посетить страну, придется подавать заявление, а по приезду – пройти карантин в отеле.

Напомним, в ноябре прошлого года Австралия разрешила своим полностью вакцинированным гражданам уезжать из страны без специального разрешения.

Ковидные ограничения Австралии – одни из самых жестких в мире – в городах вводили локдауны даже по одному новому случаю инфицирования. Так, в августе прошлого года столицу Австралии Канберру закрывали на семидневный карантин после того, как в городе был обнаружен один случай заболевания. 

Новый случай стал первым для Канберры больше, чем через год. В последний раз город закрывали на локдаун в апреле 2020 года, тогда карантин длился пять недель.

В ноябре 2020 года на юге Австралии штат Южная Австралия объявил локдаун на шесть дней из-за больного COVID-19 сотрудника пиццерии, который солгал, что не работал во время заражения.

Правительство Австралии закрыло международную границу для всех, кроме граждан и жителей страны, в марте 2020 года. В декабре страна начала разрешать въезд в страну квалифицированным мигрантам, иностранным студентам и туристам. Власти Австралии заявляли, что не собираются открываться для туристов до конца 2022 года.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости

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