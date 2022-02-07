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Две области Украины остаются в «красной» зоне карантина

Две области Украины остаются в «красной» зоне карантина

В Украине по состоянию на понедельник, 7 февраля, в «красной» зоне эпидопасности остаются две области – Ивано-Франковская и Ровенская.

Соответствующие оперативные данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день, исходя из показателей регионов по индикаторам заболеваемости COVID-19, установленных постановлением правительства, четыре области соответствуют «желтой» зоне эпидопасности. Это Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Полтавская области.

Остальные – 18 областей и город Киев – соответствуют «оранжевой» зоне.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В конце января чиновник добавил, что «Омикрон» обнаружили уже в 20 областях нашего государства.

Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января «красный» уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января – в Ровенской области. Кроме того, во Львовской области с 26 января ужесточили карантинные ограничения.

2 февраля заместитель главы Минздрава – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что вскоре «красный» уровень эпидемической опасности может быть установлен еще в 6 областях – Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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