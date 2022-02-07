Под Харьковом полицейские сбежали от водителя, который начал снимать их на камеру (видео)

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором водитель, предположительно, патрульного автомобиль Kia Sportage при попытке водителя пообщаться с ним, внезапно сдает задним ходом и в спешке скрывается. При этом отъезд свой водитель, предположительно, сотрудник полиции, сопровождает неприличными жестами. Произошел инцидент на трассе в поселке Высокий.

«Наглости не занимать. Патрульная машина остановила водителя и в наглую начала намекать на взятку. После того, как водитель достал камеру они сели в машину и дали по газам. Не забыв потыкать факи на прощание», – говорится в комментарии к видео.

В Управлении патрульной полиции Харьковской области пока не прокомментировали, является ли этот автомобиль служебным и действительно ли за рулем был их сотрудник.

Агентство Телевидения Новости