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Сильнейшая футбольная сборная Африки определилась в серии послематчевых пенальти
Сыгран главный — финальный матч Кубка Африки по футболу. Чемпионский трофей завоевала сборная, которая до сих пор ни разу его не выигрывала.
В финале Кубка Африки-2022, завершившегося в Камеруне, встречались сборные Египта и Сенегала.
Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. Серию же послематчевых 11-метровых выиграла сборная Сенегала — 4:2. Победный гол забил «звездный» сенегальский футболист английского «Ливерпуля» Садио Мане.
Сборная Сенегала стала чемпионом Африки впервые в своей истории. Президент Сенегала Маки Салл объявил сегодняшний день в стране выходным в честь победы национальной футбольной сборной.
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