Сильнейшая футбольная сборная Африки определилась в серии послематчевых пенальти

Сыгран главный — финальный матч Кубка Африки по футболу. Чемпионский трофей завоевала сборная, которая до сих пор ни разу его не выигрывала.

В финале Кубка Африки-2022, завершившегося в Камеруне, встречались сборные Египта и Сенегала.

Основное время и овертайм завершились вничью — 0:0. Серию же послематчевых 11-метровых выиграла сборная Сенегала — 4:2. Победный гол забил «звездный» сенегальский футболист английского «Ливерпуля» Садио Мане.

Сборная Сенегала стала чемпионом Африки впервые в своей истории. Президент Сенегала Маки Салл объявил сегодняшний день в стране выходным в честь победы национальной футбольной сборной.





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