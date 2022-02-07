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В центре Харькова произошел пожар на книжной фабрике (видео)
В центре Харькова сегодня, 7 февраля, утром произошел пожар на книжной фабрике «Глобус», расположенной на улице Рождественской.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Там же опубликовано соответствующее видео.
По информации очевидцев, возгорание произошло в мужчском туалете в здании фабрики.
На место происшествия прибыли 2 отделения спасателей ГСЧС.
Официальная информация и подробности уточняются.
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