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В центре Харькова произошел пожар на книжной фабрике (видео)

В центре Харькова произошел пожар на книжной фабрике (видео)

В центре Харькова сегодня, 7 февраля, утром произошел пожар на книжной фабрике «Глобус», расположенной на улице Рождественской.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Там же опубликовано соответствующее видео.

По информации очевидцев, возгорание произошло в мужчском туалете в здании фабрики.

На место происшествия прибыли 2 отделения спасателей ГСЧС.

Официальная информация и подробности уточняются.


Агентство Телевидения Новости

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