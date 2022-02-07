В центре Харькова произошел пожар на книжной фабрике (видео)

В центре Харькова сегодня, 7 февраля, утром произошел пожар на книжной фабрике «Глобус», расположенной на улице Рождественской.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Там же опубликовано соответствующее видео.

По информации очевидцев, возгорание произошло в мужчском туалете в здании фабрики.

На место происшествия прибыли 2 отделения спасателей ГСЧС.

Официальная информация и подробности уточняются.





Агентство Телевидения Новости