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Ужасная травма харьковского бойца по прозвищу «Псих» в его дебютном бою в UFC
Рука выглядит страшно. Судя по всему, это перелом со смещением.
В американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nіght
Для украинского бойца из Харькова Дениса Бондаря по прозвищу «Псих» это был дебютный поединок в суперпрестижном промоушене UFC. Бондарь дрался в наилегчайшем весе против канадца Малкольма Гордона.
На 2-й минуте первого раунда Гордон провел борцовский прием, после которого навалился всем телом на локтевой сустав Бондаря, и рука харьковского спортсмена оказалась сломана.
Непосредственно из октагона харьковский спортсмен был доставлен в больницу.
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