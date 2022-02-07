Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:04
Просмотров: 149

Ужасная травма харьковского бойца по прозвищу «Псих» в его дебютном бою в UFC

Ужасная травма харьковского бойца по прозвищу «Псих» в его дебютном бою в UFC

Рука выглядит страшно. Судя по всему, это перелом со смещением.

В американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nіght

Для украинского бойца из Харькова Дениса Бондаря по прозвищу «Псих» это был дебютный поединок в суперпрестижном промоушене UFC. Бондарь дрался в наилегчайшем весе против канадца Малкольма Гордона.

На 2-й минуте первого раунда Гордон провел борцовский прием, после которого навалился всем телом на локтевой сустав Бондаря, и рука харьковского спортсмена оказалась сломана.

Непосредственно из октагона харьковский спортсмен был доставлен в больницу.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 