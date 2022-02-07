Ужасная травма харьковского бойца по прозвищу «Псих» в его дебютном бою в UFC

Рука выглядит страшно. Судя по всему, это перелом со смещением.

В американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nіght

Для украинского бойца из Харькова Дениса Бондаря по прозвищу «Псих» это был дебютный поединок в суперпрестижном промоушене UFC. Бондарь дрался в наилегчайшем весе против канадца Малкольма Гордона.

На 2-й минуте первого раунда Гордон провел борцовский прием, после которого навалился всем телом на локтевой сустав Бондаря, и рука харьковского спортсмена оказалась сломана.

Непосредственно из октагона харьковский спортсмен был доставлен в больницу.





Агентство Телевидения Новости