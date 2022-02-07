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На Харьковщине житель соседней области избил и ограбил женщину

На Харьковщине житель соседней области избил и ограбил женщину

На Харьковщине сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Донецкой области за совершение грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник избил малознакомую женщину и завладел ее золотыми украшениями.

Информация о грабеже поступила в Лозовский районный отдел полиции 6 февраля в 01:14 от потерпевшей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 53-летняя заявительница возвращалась домой из кафе вместе со своей подругой и двумя малознакомыми мужчинами. Во время общения между ней и одним из мужчин возникла ссора. Злоумышленник избил женщину, после чего забрал у нее 3 золотых кольца и браслет.

Полицейские нашли злоумышленника на железнодорожном вокзале в Харькове и задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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