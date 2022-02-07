Одна из украинских биатлонисток пробилась в первую 10-ку в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Для украинских болельщиков главной дисциплиной сегодняшнего дня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине была женская индивидуальная биатлонная гонка на 15 км.

В ней стартовали три украинские спортсменки — Юлия Джима, Ирина Петренко и Валя Семеренко.

До финиша добрались две. Семеренко снялась после половины гонки из-за травмы.

Джима, промазав дважды на четырех огневых рубежах, и, соответственно, заработав две минуты штрафа, показала 10-й результат, отстав от олимпийской чемпионки Дениз Херрманн из Германии на 1 минуту 21.7 секунды.

Петренко, продемонстрировав идеальную стрельбу, расположилась сразу вслед за Джимой — на 11-м месте. Отставание Петренко от Херрманн составило 1 минуту 29.5 секунды.

Агентство Телевидения Новости