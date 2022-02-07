Коронавирус «Омикрон»: названы болезненные кожные проявления штамма

В Великобритании врачи заметили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма, которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Daily Express.

Так, один из симптомов заболевания — «ковидные пальцы». Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными, иногда с сыпью и волдырями. Кроме того, у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы.

Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется «на груди и шее — местах, куда попадают солнечные лучи».

Кроме того, у заболевших может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях.

Другое высыпание схоже со следами обморожения — выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна. Об этом симптоме часто сообщают молодые люди.

Источник: Корреспондент

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