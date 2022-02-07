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Подделка документов о вакцинации и тестов на COVID-19: харьковская полиция за неделю открыла 95 уголовных дел

Подделка документов о вакцинации и тестов на COVID-19: харьковская полиция за неделю открыла 95 уголовных дел

На Харьковщине полиция продолжает выявлять факты изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и тестов на COVID-19. 

Так, за неделю, 31 января по 6 февраля 2022 года, следователи полиции начали 95 уголовных производств за подделку COVID-документов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также правоохранители сообщили о подозрениях в совершении указанных правонарушений 30 лицам и направили в суд 30 обвинительных актов по факту подделки и использования COVID-документов.

Согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины, за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа, ареста, ограничения или лишения свободы

Агентство Телевидения Новости

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