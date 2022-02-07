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Выдающаяся конькобежка завоевала свою 6-ю золотую олимпийскую медаль

Выдающаяся конькобежка завоевала свою 6-ю золотую олимпийскую медаль

Ещё один жирный восклицательный знак в спортивной карьере.

Сегодня в конькобежной программе зимней Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывались награды у женщин на дистанции 1500 метров.

«Золото», да еще и с новым олимпийским рекордом (1 минута 53.28 сек.) завоевала 35-летняя Ирен Вюст из Нидерландов.

В ее биографии это уже 6-я золотая олимпийская медаль, начиная с Турина-2006, и при этом третья на коронной дистанции 1500 метров.

Всего же у Вюст уже 12 олимпийских медалей — 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая.

Агентство Телевидения Новости

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