Программа «єПідтримка»: тысячу за вакцинацию от COVID-19 могут получить подростки от 14 лет

Подростки в возрасте от 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, сегодня, 7 февраля, вступило в силу постановление правительства № 68, которым расширена программа «єПідтримка».

Согласно правительственному документу, помощь предоставляется исключительно в безналичной форме с использованием платежных карт.

Подростки в возрасте 14-18 лет, которые вакцинируются, смогут выделенные средства направить на услуги в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта.

В частности, в сфере образования тысячей за вакцинацию можно оплатить получение дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также занятия в кружках и секциях, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений.

Кроме того, тысячу гривен можно потратить на внутренние пассажирские перевозки железнодорожным и авиационным транспортом, приобретение книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

А вот люди в возрасте от 60 лет по программе «єПідтримка» могут приобрести лекарственные средства. Об этом сообщают на Правительственном портале.

Агентство Телевидения Новости