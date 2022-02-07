В Минздраве озвучили статистику смертности от штамма коронавируса «Омикрон»
За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма «Омикрон». В Минздраве назвали смертность от этого штамма.
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.
«Новый отчет от CDC показывает, что «Омикрон»-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время «Дельта»-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных», — заявил министр.
Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.
«Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого», — добавил глава Минздрава.
Источник: РБК-Украина