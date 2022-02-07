Боксёр, обещавший убить соперника, четырежды побывал в нокдауне

Зрелищно, убедительно и безоговорочно.

В столице Уэльса — Кардиффе состоялся вечер бокса, в главном бою которого дрались бойцы среднего веса (до 72,6 кг) Крис Юбэнк из Англии и Лиам Уильямс из Уэльса.

Уильямс перед поединком не особо выбирал слова и прямым текстом обещал убить Юбэнка.

Но на деле — в бою, Юбэнк четырежды отправлял Уильямса в нокдаун, откровенно поиздевался на последних секундах заключительного, 12-го раунда, и в итоге победил единогласным решениям судей.

После боя Юбэнк назидательно сказал Уильямсу: «Не открывай рот на тех, кто может дать тебе по голове».





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