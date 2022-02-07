В Харькове за разбойное нападение на женщину будут судить двух рецидивистов из Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что в октябре прошлого года 39-летний и 38-летний мужчины проникли в дом 52-летней женщины на ул. Бассейной в г. Харькове.

Нападающие связали хозяйку дома строительным хомутом и заставили ее сказать, где находятся деньги и ювелирные ценности. Завладев имуществом женщины, а именно: 35000 польскими злотыми, 500 долларами США и ювелирными украшениями, грабители скрылись с места совершения преступления.

Во время проведения обысков по местам жительства злоумышленников и в автомобилях были обнаружены и изъяты денежные средства потерпевшей и мобильные телефоны, которые грабители использовали для связи при совершении преступлений. Также дома у одного из нападавших обнаружено 50 тысяч долларов США.

В настоящее время обвинительный акт в отношении двух жителей Запорожья направлен в Киевский районный суд г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости