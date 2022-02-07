За развращение 10-летней дочери харьковчанин отправился в тюрьму на 8 лет

В Харькове суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого признали виновным в развращении 10-летней дочери и изготовлении и хранении детской порнографии.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, его осудили по ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, 25 августа 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.

Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.

Кроме того, прокуроры доказали, что в начале 2021 года этот мужчина встречался с 16-летней девушкой и в ходе интимного общения с ней делал фото и видео, то есть изготавливал детскую порнографию.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

3 февраля 2022 Коминтерновским районным судом г. Харькова мужчине вынесен обвинительный приговор.

Агентство Телевидения Новости