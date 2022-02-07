Опорные больницы заполнены на 50% — на амбулаторном лечении рекордное количество харьковчан

Недельный рост заболеваемости ковидом — самый высокий с начала пандемии коронавируса. За прошедшие 7 дней в Харькове было выявлено более 9 300 случаев. Впрочем, несмотря на такой уровень заболеваемости, ситуация выглядит не так, как во время прошлой волны. Значительно меньшее количество госпитализированных, уменьшилось количество тяжелых «пациентов», поэтому уменьшилась и смертность. Также среди госпитализированных увеличилось количество вакцинированных. Речь идет о четверти от общего количества.

По словам заммэра Светланы Горбуновой-Рубан, городские опорные больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, сейчас загружены на половину.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Я і мої колеги, ми дивилися на останню хвилю, тому що вона була самою високою, і ми очікували, яке буде співпадіння з сьогоднішньою ситуацією. Але ми вже значно перейшли останню хвилю у 7 094 і 9 325 на сьогоднішній день. То, ми очікуємо ще тиждень підйому, на наше розуміння, а далі подивимося, як буде складатися ця ситуація

Другое отличие этой волны – это рост количества амбулаторных больных, отмечают в мэрии. И речь идет о рекордном количестве. На сегодняшний день под контролем находится более 26 тысяч пациентов. Такое количество больных, лечащихся дома, загрузило первое звено – уровень семейных врачей.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Це дало дуже велику нагрузку на наші поліклініки, на перший рівень — на роботу сімейних лікарів. Багато людей на лікарняних, це додаткова робота для лікарів, але поки що поліклініки держать удар, приймають людей стільки скільки треба, паралельно вакцинують

За год, прошедший с начала кампании по вакцинации, в Харьковской области провакцинировались более 2 млн 216 тысяч жителей. Темпы, которых достиг регион на прошлой неделе, оценили и в Минздраве, ведь Харьков возглавил пятерку лидеров по вакцинации.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень з розрахунку на 100 тисяч населення було зроблено у Харківській області, одразу за лідером Київ, Луганська, Полтавська та Рівненські області. Найнижчі показники у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській області

По словам Виктора Ляшко, в Украину прибыла первая партия таблеток для лечения ковид-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата «Молнупиравир». В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы.

Агентство Телевидения Новости