В Украине сократили продолжительность самоизоляции больных с коронавирусом

Министерство здравоохранения внесло изменения в 722 приказа «Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)», которыми была сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Заметим, речь идет только о тестировании методом ПЦР.

Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать. Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования», – говорится в сообщении.

Кроме того, изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение ПЦР-методом.

Также изменениями предусмотрено, что в условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.

Контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.

Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.

Вместе с тем, по прогнозам Министерства здравоохранения, ожидается рост случаев заражений коронавирусом за сутки до 60 тысяч уже в ближайшие две недели.

Агентство Телевидения Новости