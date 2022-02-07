Зимуют в холодильниках: более 700 спасённых летучих мышей привезли в Харьков

В единственный Центр реабилитации рукокрылых привезли более 700 летучих мышей, которых накануне спасли в Днепре. Рыжих вечерниц разбудили люди во время ремонта балкона. Хозяева квартиры не растерялись, поэтому сразу на помощь позвали спасателей и волонтеров, которые собрали животных в коробки и отправили в Харьков.

Руководитель реабилитационного центра уверяет, что часто люди отпускают летучих мышей на улицу, но шансы самостоятельно выжить у потревоженных минимальны.

Антон Влащенко, руководитель Центра реабилитации рукокрылых

Семь больших коробок таких было передано из Днепра. В каждой из них было больше 150 животных. Тут отверстия с одной стороны, с другой стороны плотно закрыты скотчем, чтобы животные не убежали. Внутри они сидят не просто на картоне, то есть им туда нужно обязательно влажные тряпки. Это уже, наверное, 10 группа мышей, которых мы спасли в этом году. Всё больше и больше людей знают, что зимой летучих мышей нельзя выкидывать на мороз просто, что эти животные внесены в «Красную Книгу Украины», они находятся под охранной, что они не приносят никакого вреда людям, они просто живут рядом с нами.

Специалисты осмотрели всех летучих мышей. Здоровых уже поместили в специальный холодильник, где они и перезимуют. А вот за ослабленными внимательно следят — кормят зоофобусами, поят водой и постоянно взвешивают.

Также из-за неосторожного обращения людей в центр попадают летучие мыши и с разными травмами. Однако на этот раз пострадало только одно животное.

Анжелика, работница центра

Обычно мы их всех перемеряем, смотрим по весу, сортируем их по весу. Те, которые могут идти на зимовку, — мы их отправляем на зимовку. Те, которые со слабым весом или также имеют какие-то повреждения, — то мы их откармливаем.

В этом году в центре зимуют около 3 тысяч летучих мышей, в ближайшее время на зимовку сюда привезут еще несколько сотен. Выпустить здоровых животных на природу планируют в апреле, когда в Украине установится теплая погода.

Агентство Телевидения Новости